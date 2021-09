Maasmechelse Silvana Spyros kroont zich tot Miss Limburg

Maasmechelen

En eindigen doen we opnieuw met een model. De vijfentwintige jarige Silvana Spyros uit Maasmechelen kroont zich tot Miss Limburg. Spyros heeft Griek-Italiaanse roots en heeft twee masterdiploma’s op zak. Ze werkt bij Pfizer in Zaventem waar ze de vaccins in de juiste conditie op de juiste plaats moet krijgen. De mooie Maasmechelse is al langer model, maar durfde de stap naar een miss-verkiezing niet zetten, omdat ze onzeker was over mogelijke reacties. Na haar studies heeft ze nu dan toch haar droom verwezenlijkt, met een duidelijke boodschap: aarzel niet, zet de stap en realiseer je droom.