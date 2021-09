Hoogste veiligheidsmaatregelen voor opblazen centrale Langerlo zaterdag

Genk

Veiligheid boven alles. Voor het opblazen van de koeltorens van Langerlo in Genk, zaterdag, wordt in de wijde omgeving een perimeter van 200 meter ingesteld. Niemand mag er blijven, de bewoners van de vier huizen in de buurt moeten hun woningen verlaten, het scheepvaartverkeer wordt stilgelegd en Fluxys heeft een plan uitgewerkt om de trillingen, die gevaarlijk kunnen zijn voor de ondergrondse gasleidingen, op te vangen. Niets wordt aan het toeval overgelaten en niets mag fout gaan. Om stipt half 2 worden de twee koeltorens en twee van de drie schachten neergehaald. De stad Genk is al een jaar bezig met de voorbereidingen. Nieuwsgierigen kunnen het event volgen op de site van Ford.