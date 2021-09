Limburgse economie valt stil tot februari

De Limburgse economie zal de komende maanden niet verder groeien. De conjunctuurbarometer van werkgeversorganisatie Voka toont een stagnatie die minstens tot februari zal duren. En dat is problematisch aangezien we uit een coronacrisis komen. Volgens Voka kunnen we enkel met verregaande hervormingen terug aansluiten bij de broodnodige groei. “Onder andere de jobbonus, die in de Septemberverklaring van de Vlaamse regering werd aangekondigd, is een eerste stap in de goede richting. Maar dat zal niet voldoende zijn,” meent Voka.