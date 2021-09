Homans wijst Jambon op parlementaire regels na incident

In de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement stelde Filip Brusselmans van Vlaams Belang een vraag aan Jan Jambon over de programmatie in de Beursschouwburg. Daar was tijdens de ‘Black History Month’ sprake van antiblank racisme volgens Brusselmans.

Ook Marius Meremans van N-VA kwam daarna tussen, met het standpunt dat de schouwburgen meer diversiteit van meningen aan de dag zouden mogen leggen. Daarop concludeerde voorzitter Elisabeth Meuleman (Groen) dat N-VA wil ingrijpen in de programmatie van de cultuurhuizen. Meremans werd boos, maar kreeg het woord niet meer van de voorzitter.

Spreektijd

Jan Jambon, die nog recht had op een repliek, besloot een deel van zijn spreektijd af te staan aan partijgenoot Meremans. “Wat had u willen zeggen mijnheer Meremans, dan zal ik dat in mijn antwoord verwerken”, vroeg Jambon.

Daarna stapte de voorzitter op. “Is er iemand anders die deze zitting wil voorzitten, want blijkbaar heeft een voorzitter hier geen impact meer en worden de regels niet meer gevolgd”, zei Meuleman. “Dat is goed, maar dat is niet met mij.” De rest van de zitting werd geleid door ondervoorzitter Meremans.

Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans heeft na het incident contact opgenomen met alle betrokken partijen “en hen allemaal gewezen op de regels die van toepassing zijn in het parlement”, is te horen bij haar kabinet. “Ook Marius Meremans moet de regels volgen, het kan niet dat hij spreektijd van de minister-president overneemt.”