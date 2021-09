Kleine energieleveranciers bieden geen vaste contracten meer aan

Onder meer Octa+ heeft dat deze week beslist. Dat bevestigt commercieel directeur Vincent Declerck. “We bieden vanaf oktober geen vaste contracten meer aan voor elektriciteit en aardgas”, aldus Declerck.

De reden is de hoge marktprijs voor zowel stroom als gas. Het is niet interessant voor de klant, klinkt het. De voorschotten voor een vast contract worden berekend aan de huidige historisch hoge prijs. Dat betekent dat klanten voorschotfacturen in de bus zouden krijgen die drie maal zo hoog liggen.

Maar ook voor de leveranciers zelf zijn vaste contracten vandaag “niet interessant”, legt de commercieel directeur uit. “Klanten die vandaag een vast contract kiezen, kunnen als de prijzen beginnen te zakken binnen de maand weg. Maar wij kunnen voor jaren vastzitten aan energie die we duur hebben ingekocht.”

Ook energieleverancier Mega gaat geen vaste contracten meer aanbieden, bevestigt een woordvoerder. Het gaat om een tijdelijke maatregel, in afwachting van lagere prijzen, klinkt het. Ook andere kleinere leveranciers zouden tijdelijk afstappen van het aanbieden van vaste contracten, wegens te grote financiële risico’s.