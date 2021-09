Amerikaan overleden aan hondsdolheid nadat hij thuis besmet raakte door vleermuis

Een man uit de Amerikaanse staat Illinois is overleden aan hondsdolheid, een maand nadat hij waarschijnlijk thuis geïnfecteerd werd door een vleermuis. Dat meldt CNN op gezag van de gezondheidsautoriteiten. Het gaat om de eerste besmetting met hondsdolheid bij een mens in de staat sinds 1954.

De tachtiger werd afgelopen maand wakker met een vleermuis op zijn hals. De vleermuis testte positief op hondsdolheid, maar de man weigerde zich te laten behandelen. Dinsdag bevestigde de gezondheidautoriteit CDC na een onderzoek dat de man wel degelijke besmet was met rabiës. Experts troffen een vleermuiskolonie aan in de woning van de man.

“Rabiës heeft de hoogste mortaliteit van alle ziekten”, aldus de directeur van het Illinois Department of Public Health (IDPH), Ngozi Ezike. “Er bestaat echter een levensreddende behandeling voor mensen die snel hulp zoeken nadat ze werden blootgesteld aan een dier met hondsdolheid.”

Het rabiësvirus wordt overgedragen via een direct contact met een besmet dier, meestal een vleermuis, onder meer via speeksel of hersenweefsel. Het virus tast het centrale zenuwstelsel aan en veroorzaakt een hersenziekte die zonder behandeling tot de dood kan leiden, aldus de CDC.

Hondsdolheid bij de mens komt maar weinig voor in de VS. Elk jaar worden één tot drie gevallen gemeld, aldus het IDPH. Zowat 60.000 Amerikanen krijgen jaarlijks wel de vaccinaties die toegediend worden aan mensen die werden blootgesteld aan het virus. Er sterven elk jaar één tot drie mensen aan het virus in de VS. In de jaren 1940 ging het nog om 30 tot 50 overlijdens per jaar, maar door de vaccinatie van huisdieren en de bestaande behandelingen is dat aantal sterk gedaald.