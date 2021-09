Think Pink wil terugbetaling van behandeling om haarverlies tegen te gaan bij chemo

Nationale borstkankerorganisatie Think Pink wil dat hoofdhuid- en handvoetkoelingen in de toekomst terugbetaald worden door ziekenfondsen. Die behandelingen kunnen tijdens de chemotherapie worden uitgevoerd, om haarverlies en zenuw- en nagelschade tegen te gaan. Tot nu toe staan de ziekenhuizen in voor de kosten.

Wanneer vrouwen of mannen getroffen worden door kanker, zorgt de chemotherapie vaak voor haarverlies. Hoofdhuidkoeling kan dat tegengaan: de patiënt draagt tijdens de chemotherapie een ijsmuts, die de bloedvaten in de hoofdhuid vernauwen, waardoor er minder chemo in de haarwortels terechtkomt. Bepaalde chemotherapie tast ook de nagels en zenuwen aan. Daar kan handvoetkoeling soelaas bieden.

Verschillende Belgische ziekenhuizen bieden al hoofdhuid- en/of handvoetkoeling aan. Die ziekenhuizen dragen de kosten, geraamd tussen 28 en 40 euro per sessie voor hoofdkoeling en 15 euro per sessie voor handvoetkoeling, momenteel zelf. “Op lange termijn is dat niet haalbaar”, zegt Think Pink-voorzitter Heidi Vansevenant. “Om te vermijden dat patiënten in de toekomst zelf deze behandelingen moeten bekostigen, waarbij sommigen uit de boot vallen, is een terugbetaling absoluut noodzakelijk.”

Wanneer een kankerpatiënt een pruik aankoopt, passen ziekenfondsen op dit moment tot 180 euro bij. “Maar de hoofdhuidbehandeling met de ijsmuts kan voorkomen dat iemand een pruik nodig heeft. Het is logischer dat de ziekenfondsen ook bijpassen voor de hoofdhuidbehandeling, dan is een tegemoetkoming voor een pruik misschien niet meer nodig. En zo hebben patiënten meer keuze: ofwel kiezen ze voor de hoofdhuidbehandeling, ofwel voor een pruik achteraf.”

Een petitie van Think Pink heeft ondertussen bijna 17.000 handtekeningen verzameld.