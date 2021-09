Wout van Aert liket kritische tweets op uitspraken van Remco Evenepoel over WK-tactiek

“Ik had wereldkampioen kunnen worden, dit is een gemiste kans”. Aan het woord is Remco Evenepoel, die tijdens Extra Time Koers de nodige vraagtekens zette bij de Belgische koerstactiek. Kopman Wout van Aert leek het niet meteen te appreciëren.

“Zijn jij en Wout de afgelopen weken dichter naar elkaar toe gegroeid?”, was een van de vragen aan Evenepoel aan het begin van de uitzending. “Ja”, antwoordde de renner die zich compleet pleuris reed tijdens de wegrit in eigen land. Maar is dat nu nog steeds zo?

“Met de verkenning had ik het gevoel dat er voor mij persoonlijk wel een kans lag om ergens weg te rijden”, stelde Evenepoel onomwonden. “Dat er wel een bepaald scenario was waarin ik de koers kon winnen. Ik heb hen (Sven Vanthourenhout en Serge Pauwels, red.) dat vlakaf gezegd en duidelijk gevraagd: krijg ik de kans of niet? Daar is toen een duidelijke nee op gekomen. Er werd de kaart van Wout van Aert getrokken en ik heb de knop omgedraaid.”

© BELGA

Bij de bekendmaking van de WK-selectie, had Evenepoel al gezegd dat hij “100 procent achter de tactiek” stond. Maar ook dat de koers bepaalde zaken kon veranderen. “Het is zeer duidelijk dat Wout voorgaat, en alles wordt in functie van hem gedaan. Maar je weet nooit met bepaalde koerssituaties, bijvoorbeeld als hij een slechte dag heeft of in een valpartij terechtkomt. Er kan zoveel gebeuren… Het belangrijkste is dat iedereen weet wat hij moet doen als Wout er bij is, en ook als hij er niet bij is. Iedereen weet waarvoor we gaan: in eerste instantie met Wout wereldkampioen worden. Maar er kan altijd een situatie voordoen dat dat plan niet kan voltooid worden, maar we zijn allemaal professioneel genoeg om plan B en – hopelijk komt het er niet - ook plan C uit te werken.”

De uitspraken van Evenepoel kwamen dus niet volledig uit de lucht vallen, maar lijken toch niet héél goed te vallen bij Van Aert. Die gaf een like aan een aantal kritische tweets over de woorden van zijn Belgische ploegmakker.

