Mikkel Honoré zet punt achter seizoen met polsblessure

De 24-jarige Deen liep de blessure op toen hij voor de Deense nationale ploeg reed tijdens de WK-wegrit, afgelopen zondag tussen Antwerpen en Leuven. “Medisch onderzoek heeft een beschadiging van het ligament in de rechterpols aan het licht gebracht en er is besloten dat Mikkel het seizoen niet zal kunnen afmaken”, klinkt het in een mededeling. “De blessure zal de komende weken verder opgevolgd worden door het medische team van Deceuninck - Quick-Step, om te evalueren wat de beste manier van herstel is.”

“Ik ben natuurlijk verdrietig dat ik mijn seizoen op deze manier moet beëindigen, want ik heb me het hele jaar sterk gevoeld”, reageert Honoré. “Maar een valpartij is iets wat nu eenmaal gebeurt in de wielersport en ik zal het advies van het medische team opvolgen en mezelf zo snel mogelijk in een goede conditie brengen om me voor te bereiden op volgend jaar”, aldus de Deen, die dit seizoen etappewinnaar was in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali en de Ronde van het Baskenland