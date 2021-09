Prins Harry en Meghan Markle willen dat je niet te veel leest op hun website

De Britse prins Harry en Meghan Markle adviseren bezoekers van hun Archewell-website om regelmatig schermpauzes in te lassen. Na twintig minuten is het volgens hen tijd voor een break en verschijnt er een pop-upvenster om je daaraan te herinneren.

Wie zich verdiept in de info op de website van Harry en Meghan, moet er na twintig minuten alweer mee stoppen. Op verzoek van Harry en Meghan zelf. Bij de lezers komt dan immers een goedbedoelde waarschuwing op het scherm. “We vinden het fijn dat je er bent”, staat er te lezen. “Maar we houden rekening met schermtijd. Waarom geen pauze nemen? We zullen er erna nog zijn.”

De royals slash Hollywoodsterren willen hun lezers en fans met die boodschap aanmoedigen om niet te lang naar een scherm te kijken in het belang van hun gezondheid. Dat past trouwens perfect bij de visie van het Center for Humane Technology, een van de partners van Archewell.

Helemaal uit de lucht gegrepen is het idee niet. Een recent onderzoek aan de universiteit van Colorado toont aan dat schoolkinderen die vaak naar een scherm kijken vatbaarder zijn voor concentratie- en slaapproblemen en vaker een angststoornis ontwikkelen. De Amerikaanse overheid adviseert ouders daarom om hun kinderen maximaal twee uur per dag naar een scherm te laten kijken. Prins Harry en Meghan Markle zijn er met hun twintig minuten iets strenger in en trekken de lijn door voor volwassenen, omdat hun ogen ook pauzes kunnen gebruiken.