Een jobstudent van supermarkt Delhaize in Willebroek is blij dat de mondmaskerplicht in de winkels vanaf vrijdag vervalt. Zo blij, dat hij er zelfs een echte musicalsong over schreef, op de tonen van ‘For the first time in forever’ uit de Disneyfilm Frozen. De uitbater van de supermarkt vond de poging zo geslaagd dat hij er een professioneel filmpje van liet maken.