Zus van Kim Jong-un krijgt functie binnen machtige Noord-Koreaanse staatscommissie

De invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, Kim Yo-jong, is toegetreden tot een machtig overheidsorgaan van het stalinistisch geregeerde land. Staatspersbureau KCNA meldde dat Kim Yo-jong lid is geworden van de Commissie voor Staatszaken, waarin de belangrijkste beleidsmakers van Noord-Korea zetelen. Negen commissieleden zijn volgens het staatsmedium vervangen.

Kim Yo-jong geldt als een invloedrijk figuur binnen het Noord-Koreaanse regime en verscheen meerdere keren naast haar broer, onder meer bij diens ontmoeting met toenmalig president Donald Trump in 2018. Ook was ze dat jaar het gezicht van de Noord-Koreaanse delegatie die de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea bezocht.

Haar precieze politieke rol is raadselachtig. Kim Yo-jong verscheen in 2014 voor het eerst op het toneel en werd toen opgevoerd als een heel belangrijk iemand binnen de regerende Arbeiderspartij. Zuid-Koreaanse analisten bestempelden haar eerder als de feitelijke ‘nummer twee’ van Noord-Korea. Ze zou een belangrijk adviseur zijn van haar broer en uitte via de staatsmedia meerdere keren scherpe kritiek op de Verenigde Staten en Zuid-Korea.

De officiële rang van Kim Yo-jong binnen het regime is volgens deskundigen de afgelopen jaren wisselend geweest, maar de zus van de leider zou ongeacht haar titel een belangrijke rol kunnen spelen in het landsbestuur.