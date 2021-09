Levensloop Sint-Truiden stelt decennium kalender voor

SINT-TRUIDEN

Onder regie van fotografe Kim Poelmans poseerde in totaal 34 Vechters voor de 10de editie van de Levensloop kalender met Vechters en ex-kankerpatiënten. Iedere Vechter kreeg een unieke en gepersonaliseerde behandeling en werd professioneel gemaquilleerd, gekapt en gekleed wat deze jubileumeditie erg succesvol maakt. Zondag 3 oktober is het kleine stadspark het centrum van de actie om geld in te zamelen voor hun afgeslankte ‘Levensloop in ‘t klein‘.