Benzine op duurste niveau sinds 2014, diesel op nieuw record

De maximumprijs voor een liter diesel (B7) stijgt vrijdag aan de pomp met een halve eurocent tot 1,657 euro, meldt de federale overheidsdienst Economie. Het vorige absolute record dateert nog maar van dinsdag (1,652 euro per liter). Toen sneuvelde het vorige record van oktober 2018, zo blijkt uit de cijfers van Petrolfed, de Belgische petroleumfederatie.

Een liter benzine 95 (E10) kost vanaf vrijdag maximaal 1,647 euro. Dat is 3,7 cent meer dan de voorgaande maximumprijs in juli 2014. Hier gaat het om het hoogste peil voor deze brandstof sinds medio 2014. Het is ook van die periode geleden dat de ‘oude’ super 95 nog duurder was aan de pomp: het gehalte van biobrandstoffen is intussen al enkele jaren geleden opgetrokken. Een liter benzine 98 (E5) gaat 3,1 cent hoger tot hoogstens 1,733 euro per liter.

Ook LPG wordt duurder: +0,4 cent tot 0,7340 euro per liter.

De hogere prijzen zijn volgens de FOD Economie het gevolg van de schommelingen van de noteringen van de olieproducten en/of van de biocomponenten in die brandstoffen op de internationale markten.