Ex-minister Karel Pinxten verliest twee derde van zijn Europees pensioen

Het hof heeft in zijn beslissing de eis van de Ierse advocaat-generaal Gerard Hogan gevolgd van vorig jaar in december gevolgd. Uit een onderzoek van de Europese antifraudedienst Olaf was gebleken dat Pinxten onder andere privéreizen naar Cuba en Crans-Montana in Zwitserland, maar ook jachtpartijen in Ciergnon in de Ardennen en Chambord in de Loirestreek had laten betalen door zijn werkgever de Europese Rekenkamer.

Ook fraude met tankkaarten wordt hem aangewreven, net als een lange lijst door Europa betaalde etentjes met politieke en persoonlijke vrienden. Olaf schatte op het eind van zijn onderzoek in 2018 het financiële nadeel dat Pinxten berokkend zou hebben aan zijn werkgever, op 570.000 euro. De Rekenkamer zelf bracht dat bedrag in haar vordering aan het Europees Hof naar beneden tot 160.000 euro.

Pinxten zou in veel gevallen hebben geprofiteerd van de onduidelijke regelgeving die toen gold. Die regelgeving werd ondertussen aangepast.

Belangenvermenging

De advocaat-generaal verwijt Pinxten nog andere deontologische inbreuken. Zo stuurde Pinxten op 20 november 2014 een aanbod naar Federica Mogherini, de Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlands Beleid van de EU, om haar een privéappartement te verhuren. Als deken van de Rekenkamer was Pinxten toen bevoegd voor de controle op de dienst van Mogherini. Volgens de advocaat-generaal gaat het om een duidelijk geval van belangenvermenging.

Nadat het schandaal vorig jaar aan het licht kwam verliet Pinxten de Open VLD ‘in onderling overleg’. Hij vroeg toen ook een schadevergoeding tot 50.000 euro aan het Europees Hof van Justitie, omdat hij zich onheus behandeld voelde door de Europese Rekenkamer.

Pinxten was in de jaren 90 Belgisch minister van Landbouw en van Defensie voor de toenmalige CVP. Later stapte hij over naar de Open VLD. Pinxten is ook baron.