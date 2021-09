Alison Van Uytvanck rukt op naar halve finales in Nur-Sultan

Van Uytvanck, het tweede reekshoofd, versloeg in de kwartfinales het Russische zevende reekshoofd Varvara Gracheva (WTA 88) in tweemaal 6-4. De partij duurde 1 uur en 21 minuten. In de halve finales wacht de Roemeense Jaqueline Adina Cristian (WTA 126) of de Servische Aleksandra Krunic (WTA 166). De 27-jarige Van Uytvanck heeft voorlopig vijf WTA-titels (inclusief een in de 125K-Series) op de teller. In 2019 won ze haar laatste twee toernooien, in Boedapest en Tasjkent.

Greet Minnen (WTA 76) greep dinsdag naast een plek in de tweede ronde. Het vierde reekshoofd was in de openingsronde niet opgewassen tegen de Sloveense Kaja Juvan (WTA 94). Het werd na een spannend duel 2-6, 7-6 (7/5) en 6-4.

Minnen en Van Uytvanck vormden in het dubbeltoernooi het eerste reekshoofd, maar gaven in de eerste ronde op. Nadat ze tegen de Russinnen Vitalia Diatchenko en Yana Sizikova de eerste set met 6-2 verloren hadden, gaven ze er in de tweede bij een 0-1 voorsprong de brui aan.