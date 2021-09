Notarissen worden overspoeld met telefoons van mensen die hun aankoop willen uitstellen tot na nieuwjaar

Notarissen in onze regio krijgen opvallend veel telefoons en mails van mensen die de aankoop van hun eerste woning gepland hebben voor 1 januari. Ze willen die aankoop uitstellen tot na nieuwjaar, want dan dalen de registratierechten van 6 naar 3 procent. De Vlaamse Regering hoopt zo de woningprijzen wat te drukken. Mensen die voor januari gepland hadden een huis te kopen, willen nu dus wachten tot volgend jaar, omdat dat een pak voordeliger is, je bespaart er al snel 10 000 euro mee.

