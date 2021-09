CD&V wil hogere energieprijzen aanpakken met renteloze renovatieleningen

De renovatie-uitdaging is gigantisch, zegt CD&V. De bedoeling is dat in 2050 alle Vlaamse woningen het energielabel A hebben of een E-peil van 60. Om die doelstelling te bereiken, moeten jaarlijks 80 à 100.000 woningen per jaar grondig gerenoveerd worden. De gemiddelde kostprijs per woning bedraagt volgens het Steunpunt Wonen minstens 40.000 euro. De totale meerprijs voor het gehele Vlaamse woningpatrimonium wordt volgens diezelfde studie geraamd op 103 tot 110 miljard euro.

De renovatieleningen moeten de financieringsdrempel helpen overwinnen. CD&V pleit niet alleen voor langere aflossingsperiodes, maar ook voor het optrekken van het maximaal te ontlenen bedrag tot 1.000 euro per m². “We willen energiebesparing en een energiezuinige woning voor elke Vlaming effectief betaalbaar maken”, luidt het.

In dat verband is de partij ook voorstander van modellen waarbij renovatiekosten voorgefinancierd worden door derde partijen, bijvoorbeeld de energieleverancier, en vervolgens geleidelijk terugbetaald worden via de energiefactuur. Als stok achter de deur wil CD&V een renovatieverplichting bij eigendomsoverdracht introduceren en de partij wil ook een stapsgewijs verbod om woningen met een slecht energielabel nog te verhuren.

CD&V komt in het Actieplan nog met een hele rits andere actiepunten. Het gaat onder meer om een eengemaakt distributienettarief en een verlenging van het uitgebreid sociaal tarief.