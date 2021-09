Copa Libertadores: Flamengo vergezelt titelverdediger Palmeiras naar finale

Flamengo had vorige week de thuiswedstrijd in de halve finales tegen Barcelona SC uit Ecuador al met 2-0 gewonnen en haalde het in de terugwedstrijd op verplaatsing met diezelfde score. Bruno Henrique maakte in het heenduel beide doelpunten en dat deed de 30-jarige spits in de return in Guayaquil opnieuw.

Flamengo, met de Belgische Braziliaan Andreas Pereira in de rangen, won de Copa Libertadores in 2019 voor de tweede keer. Vorig seizoen was Palmeiras de beste in Zuid-Amerika. Ook voor de club uit São Paulo betekende het de tweede eindzege. Palmeiras won in de finale met 1-0 van Santos, ook uit Brazilië. Deze editie rekende de titelverdediger in de halve finales in een Braziliaans duel af met Atlético Mineiro.

Palmeiras en Flamengo strijden op 27 november in de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo om de Copa Libertadores.