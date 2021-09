Gefrustreerde Romelu Lukaku “verhongerde” ook in Turijn: “Chelsea heeft geen idee hoe ze hem moeten gebruiken”

Chelsea ging op de tweede speeldag in de Champions League met 1-0 onderuit bij Juventus. Romelu Lukaku kon niet schitteren bij zijn terugkeer naar Italië. Het leverde hem geen al te beste commentaren op in de Britse pers, maar er werd ook duchtig met de vinger gewezen naar trainer Thomas Tüchel.

“Lukaku annulato”. Twee woorden op de voorpagina van La Gazzetta dello Sport die de wedstrijd van de Rode Duivel kort en bondig samenvatten. Lukaku zat in de tang bij Leonardo Bonucci en Matthijs de Ligt. Hij kreeg slechts één echte kans, maar knalde na een mooie draaibeweging naast het doel van Juve-keeper Wojciech Szczęsny.

“Rom zat in een kooi, zoals hij wel gewoon is tegen Juventus”, aldus de roze sportkrant, die Lukaku een 5,5 op 10 gaf. “Een doelpoging in het begin van de wedstrijd en een goeie kans op het einde, maar hij trapte slecht richting doel. Werd (uit angst) de hele tijd uitgefloten.”

“Lukaku verhongerde”

In Engeland zagen ze Lukaku “een frustrerende avond” hebben in Turijn. Chelsea noteerde slechts één schot binnen de palen. The Daily Mail deelde een 6/10 uit aan onze landgenoot. “Hij heeft intussen al vier wedstrijd niet gescoord en miste enkele goeie kansen. Chelsea moet komend weekend winnen van Southampton om een crisis te vermijden.”

Van The Sun kreeg Lukaku een 5/10. “Opnieuw verhongerde Lukaku voorin zonder aanvoer van zijn ploegmakkers. In de eerste helft was niemand in staat om ook maar iets te creëren voor hem, waardoor Lukaku zichtbaar gefrustreerd raakte. Hij miste ook nog enkele goeie kansen. Een kopbal die helemaal verkeerd uitdraaide en een schot met links dat altijd op doel had moeten zijn.”

Hetzelfde verhaal bij The Evening Standard: 5/10. “Opnieuw geen aanvoer voor Lukaku en dat begint echt een probleem te worden. En toch… Lukaku kreeg een dot van een kans op de gelijkmaker, maar knalde die naast.”

© ISOPIX

Werk voor Tüchel

Antonio Conte keek intussen mee. De Italiaanse coach die Lukaku groot maakte bij Inter is momenteel analist bij Sky Sports Italia en vindt dat Tüchel niet goed weet hoe hij ‘Big Rom’ moet gebruiken bij de Blues.

“Hij kan zeker nog beter doen, zeker met zijn technische kwaliteiten”, aldus Conte in zijn analyse. “Hij zit al op een ongelooflijk hoog niveau, maar een speler moet blijven verbeteren tot hij ermee stopt. Er waren ook nu weer momenten waarbij ze moesten zoeken naar Lukaku. Hij is een van de moeilijkste spitsen om op te verdedigen, hij kan echt overal gevaarlijk zijn. Als je zo’n nummer negen hebt, gebruik hem dan. Ik vrees dat Chelsea momenteel nog niet weet hoe ze dat precies moeten doen.”

Lukaku scoorde vier keer in zijn eerste vier optredens, maar zit nu dus al vier partijen zonder goal. “Vorig seizoen hadden ze bij Chelsea geen fatsoenlijke spits, dus wisselden ze constant van posities. Romelu, daarentegen, is een referentiepunt in de aanval. Als ze kunnen uitvissen hoe ze hem het best kunnen gebruiken, kan Chelsea de topfavoriet worden voor de Champions League. Er zijn heel weinig spelers die én gevaarlijk zijn in de zestien én die zo snel zijn komende vanaf het middenveld. Daarom is Lukaku wel wat te vergelijken met Erling Haaland.”

© REUTERS

Frustratie

Ook bij The Guardian klonk eenzelfde geluid. “Tüchel en Chelsea falen erin om gebruik te maken van de specifieke dreiging van Lukaku”, schrijft de Britse kwaliteitskrant. “Is het tijd om het eens te hebben over Romelu? Of eerder… Over de manier waarop Chelsea speelt met hun spits? Lukaku was zogezegd de ‘missing piece’ voor de Blues, maar we vragen ons stilaan af of dat wel het geval is. Zoveel talent dat dit team heeft en toch lijkt het niet compleet. De nederlaag tegen Juventus maakte duidelijk dat er nog steeds werk aan de winkel is en, vooral, dat ze bij Chelsea nog steeds niet weten hoe ze de dreiging van hun recordaankoop ten volle kunnen benutten.”

“In het begin van de partij werden er veel passes gegeven van een blauw shirt naar een blauw shirt. Lukaku vroeg een paar keer om een pass in de voeten, maar die kwam er niet. De frustratie liep op, duidelijk zichtbaar bij de Belg. Hopelijk wordt dit geen structureel probleem. Lukaku is een spits die erkend wordt om zijn beweeglijkheid. Hij eist het om gezien te worden en weet dat wanneer hij aangespeeld kan worden. Maar die momenten passen niet altijd in het gecontroleerde systeem van Chelsea. Maar het is een aspect dat Chelsea kan toevoegen, wat meer direct engagement met hun recordaankoop in de spits. Die zit nu al meer dan 300 minuten zonder goal. In die periode plaatste hij twee ballen binnen het doelkader. Chelsea lijkt te spelen zoals vorig jaar, maar dan met hun ‘missing piece’ op het veld. Wat was alweer het plan met hem?”