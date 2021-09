Vervuilde lucht triggert burn-out en depressie

In periodes met verhoogde luchtvervuiling vallen meer mensen uit op het werk wegens een mentale aandoening, en dan gaat het vooral om burn-out of een ­depressie. Dat schrijft De Standaard donderdag op basis van een studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, die gevalideerd is door de KU Leuven.

Het ziekenfonds legde zijn cijfers over arbeidsongeschiktheid voor het jaar 2019 naast de gegevens van de Intergewestelijke Cel Leefmilieu (Ircel), die de luchtkwaliteit monitort in de drie gewesten. Het is de eerste keer dat zoiets gedaan wordt. Er waren 12.270 mensen bij betrokken die arbeidsongeschikt waren bevonden door een mentale aandoening.

Op momenten waarop het ­aantal roetdeeltjes (of black carbon, een van de types fijn stof) met 0,5 microgram per kubieke meter lucht toenam, werden er 3,5 procent meer diagnoses gesteld. Wanneer een andere polluent, koolstofdioxide (NO2), met 5 microgram per kubieke meter toenam, steeg het aantal arbeidsongeschikten met 4,2 procent. De diagnose werd gesteld de dag van de vervuilingspiek zelf of tot twee dagen erna. Dat wijst op het acute karakter van de effecten.

“Wij zeggen niet dat lucht­vervuiling depressie of burn-out veroorzaakt, daar zijn nog veel andere factoren bij betrokken”, benadrukt Luk Bruyneel, één van de auteurs van de studie. “Maar een dag met een piek in slechte lucht kan wel de trigger zijn, de druppel die de emmer doet overlopen, zeg maar.” Zowel roet als koolstofdioxide komt vooral voort uit de verbranding van fossiele brandstoffen. De Onafhankelijke Ziekenfondsen pleiten daarom voor doorgedreven inspanningen voor een schonere lucht en voor het klimaat.