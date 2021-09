Vader van Britney Spears geschorst als bewindvoerder, curatorschap voorlopig wel behouden

Een rechter heeft Jamie Spears geschorst als bewindvoerder van zijn dochter Britney Spears. Dat gebeurde tijdens een hoorzitting waarin naar verwachting beslist zou worden over het mogelijke einde van het curatorschap van de zangeres. Daar is voorlopig nog geen sprake van: deskundigen nemen de voogdij tijdelijk over. Britney Spears (39) stond na een mentale inzinking al sinds 2008 onder curatele van haar vader.

De vader van Britney Spears heeft met onmiddellijke ingang niet langer de voogdij over zijn dochter, zo heeft een rechtbank in Los Angeles woensdag beslist. Dat is een enorme overwinning voor de zangeres die al jarenlang streed voor de opheffing van die voogdij van haar vader, die ze als “misbruik” omschreef.

Britney Spears’ advocaat Mathew Rosengart noemde haar vader tijdens de hoorzitting woensdag een “wrede, giftige, misbruikende man”. “Ze wil hem vandaag uit haar leven, in plaats van een slepende en giftige aanwezigheid. Britney verdient het om morgen wakker te worden zonder haar vader als haar bewindvoerder.” Rosengart verwees ook naar recente berichten van The New York Times: “We hebben geleerd dat mijnheer Spears iets onbegrijpelijks deed. Hij droeg een beveiligingsteam, dat betaald werd door mijn cliënte, op om afluisterapparatuur in Britneys slaapkamer te plaatsen.”

Britney Spears stond dertien jaar lang onder de voogdij van haar vader Jamie. — © AP

De advocaat van Jamie Spears zei dat daar geen bewijs voor was en trok ook eerdere rechtbankverklaringen van Britney Spears in twijfel. “Ze werd niet aan een kruisverhoor onderworpen. Niemand kent het waarheidsgehalte van die beweringen.” Volgens de advocaat moest Jamie Spears niet persoonlijk geschorst worden, maar het hele curatorschap opgeheven worden.

De rechter oordeelde woensdag niettemin dat “de huidige situatie onhoudbaar” is en een “giftige omgeving reflecteert die de schorsing van Jamie Spears vereist”.

Nog niet volledig beëindigd

Nadat vader Jamie Spears ondanks haar smeekbedes in de rechtbank eerst bleef vasthouden aan de bewindvoering, liet hij midden augustus weten niet langer haar voogd te willen zijn en op 7 september zei hij dat hij vond dat de curatele waar zijn dochter al dertien jaar onder staat beëindigd zou moeten worden. Daar ging zijn dochter vorige week officieel mee akkoord. De zangeres verzocht de rechter haar vader per direct uit zijn functie als toezichthouder te zetten. Dat is nu gebeurd.

Fans vierden de overwinning van de popster. — © REUTERS

Jamie Spears heeft voortaan dus geen inspraak meer in het beheer van het privéleven of de financiën van zijn dochter, maar het curatorschap is nog niet volledig beëindigd. Britney Spears’ zaken worden voorlopig toevertrouwd aan deskundigen, die tijdelijk de bewindvoering overnemen. De rechter duidde voor het beheer van haar financiën een tijdelijke vervanger aan die gekozen werd door Britney Spears en haar advocaat: boekhouder John Zabel. Voor haar persoonlijke zaken blijft Jodi Montgomery voorlopig verantwoordelijk.

Op 12 november zal een nieuwe hoorzitting plaatsvinden over de vraag om het curatorschap volledig te beëindigen. Tijdens een tweede zitting op 13 december zal de rechter zich onder meer buigen over de afhandeling van financiële zaken.

Free Britney

De 39-jarige Amerikaanse zangeres, bekend van hits als Baby One More Time, Circus en Toxic, was in een jarenlange juridische strijd verwikkeld om van haar vader af te komen als conservator, maar sprak pas in juni voor het eerst publiekelijk over de zaak. Ze zei toen diep ongelukkig te zijn en zich een slaaf van haar vader te voelen, die hield van de controle over haar en om haar pijn te doen. Ze zou gedwongen zijn om medicatie te nemen en op tournee te gaan, en zou niet zelf mogen beslissen over haar contraceptie of relatie, zei ze in een emotionele getuigenis in de rechtbank.

Woensdag was de popster niet aanwezig, maar de rechtszaal was toch volledig bezet, meldde het Franse persbureau AFP. Sommige fans waren al voor zonsopgang naar de rechtbank gekomen in Los Angeles om zich te verzekeren van een van de voor publiek gereserveerde stoelen. Buiten de rechtbank verzamelden zich minstens honderd fans, die borden omhoog hielden met leuzen als “Free Britney” en “Jail Jamie”.

Britney Spears’ advocaat Mathew Rosengart bedankte de #FreeBritney-beweging. — © REUTERS

Britney Spears’ advocaat Rosengart bedankte de steunbeweging na de hoorzitting: “Het is veel hard werk geweest, het is intens geweest. Ik ben trots, Britney is trots. Ik denk dat de steun van de #FreeBritney-beweging instrumenteel geweest is. Voor zover het mijn kantoor de bal over de eindstreep heeft laten dragen, bedank ik hen ook.”

De zangeres postte na de uitspraak beelden op Instagram van hoe ze een vliegtuigje bestuurt en zei in de zevende hemel te zijn.