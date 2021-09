Spookrijder om het leven gekomen bij zwaar verkeersongeval op E403

Een chauffeur van een Litouwse vrachtwagen reed omstreeks 3 uur met zijn gevaarte op de E403 richting Doornik toen hij ter hoogte van het op- en afrittencomplex Izegem-Roeselare Haven werd verrast door een spookrijder. Een bestuurder van een BWM kwam uit de tegenovergestelde richting recht naar hem toe gereden. De vrachtwagenchauffeur kon de BMW niet meer ontwijken. De voertuigen botsten op het rechterrijvak tegen elkaar. De klap was enorm. De BMW belandde zwaar gehavend tegen de middenberm.

De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse. Voor de bestuurder van de BMW kwam alle hulp echter te laat. De man overleed ter plaatse. De vrachtwagenchauffeur klaagde over pijn aan de buik, hij werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.

Door het zware ongeval bleef de E403 enkele uren afgesloten voor het verkeer. Het verkeer op de E403 dat richting Doornik reed moest de snelweg verlaten via de afrit. Twee takelfirma’s kwamen ter plaatse om de betrokken voertuigen te takelen. Hoe het komt dat de bestuurder van de BMW tegen de richting in reed, is voorlopig onduidelijk.

