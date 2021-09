De contractverlenging van de hoofdcoaches van Nina Derwael en co. is in het verkeerde keelgat geschoten. “Dit is een kaakslag voor de slachtoffers. Met deze beslissing wordt de moed die velen hadden om te getuigen onderuit gehaald”, zegt Tineke Sonck, die de initiatiefneemsters begeleidt die de wantoestanden in de gymnastiek aankaartten.