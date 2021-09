Wie lang thuis zit met corona behoudt 90 procent van loon

LEES OOK. Vaccinatiecentra eisen duidelijkheid over boosterprik 65-plussers

Momenteel kan enkel het personeel in de gezondheidssector een coronabesmetting laten registreren als beroepsziekte. Voor gewone werknemers is het zo goed als onmogelijk. De redenering is dat zij bijna onmogelijk kunnen aantonen dat ze hun besmetting effectief op het werk hebben opgelopen. Vandenbroucke wil daar verandering in brengen. Alle werknemers in alle sectoren moeten in de toekomst een aanvraag kunnen indienen bij de bevoegde overheidsdienst. De voorwaarden zijn wel streng. Binnen de veertien dagen moeten minstens vijf mensen op de werkvloer besmet zijn geraakt met corona. De epidemiologische samenhang tussen die vijf besmettingen moet ook door de bedrijfsarts worden aangetoond. De besmette personen moeten elkaar gekruist zijn. Wanneer de regeling ingaat, zal dat met terugwerkende kracht zijn. (hh)