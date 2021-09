Onzichtbare Cristiano Ronaldo doet het toch weer voor Manchester United: winning goal in 95ste minuut

Zijn 178e (!) wedstrijd in de Champions League leek er voorts geentje voor de geschiedenisboeken te worden, tot Cristiano Ronaldo in de 95ste minuut toch weer toesloeg. Manchester United won zo met 2-1 van Villarreal in Groep F.

Paco Alcacer had de Spanjaarden in de tweede helft nochtans op voorsprong op Old Trafford, Alex Telles hing op het uur de bordjes al gauw weer gelijk. Diep in de blessuretijd schonk Ronaldo (90+5.) United nog de zege.

Atlanta, dat eerder op de avond met 1-0 won van Young Boys, is leider in groep F met vier punten. Young Boys en United tellen elk drie punten, Villarreal heeft er eentje.(vml)