Het wordt pijnlijk: FC Barcelona nu ook kansloos en zwaar onderuit bij Benfica in Champions League

Nee, het werd alweer niet het avondje van FC Barcelona in de Champions League. De geplaagde club uit Catalonië ging op de tweede speeldag in Groep E ook kansloos onderuit bij Benfica Lissabon.

Darwin Núñez opende al vroeg de score voor Benfica, uitblinker Rafa Silva en Darwin Nunez op strafschop maakten er in de tweede helft voor Barcelona alweer zware 3-0-cijfers van. Na de 0-3-nederlaag tegen Bayern betekent dat een 0 op 6 voor Barça, dat ook in de Spaanse nog allerminst kon overtuigen. Ronald Koeman meer dan ooit op de wip? Een sterke Jan Vertonghen speelde 90 minuten bij de thuisploeg en kwam nooit in de problemen.

In dezelfde groep veegde Bayern München de vloer aan met Dinamo Kiev: Robert Lewandowski scoorde opnieuw twee keer, vervolgens dikten Gnabry, Sané en Choupo-Moting dikten de score aan tot 5-0.

