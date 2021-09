Thierry Neuville: “Rijders met parcourskennis in Finland zijn in het voordeel”

Thierry Neuville (Hyundai i20) legt de laatste hand aan zijn voorbereiding op de Rally van Finland. Nu de rally één dag later start dan gebruikelijk, wijzigt ook zijn voorbereiding en heeft hij nog niet alle klassementsritten verkend. Wat de Belg wel al kan concluderen is dat de Finnen en rijders met heel veel parcourskennis in het voordeel zijn.

De Rally van Finland is één van de snelste wedstrijden van het kampioenschap. Jarenlang werd de rally gedomineerd door de Finnen. De voorbije tien jaar wisten Sébastien Ogier, Sébastien Loeb (2 keer), Kris Meeke en Ott Tänak (keer) die hegemonie te doorbreken. “Sinds 2017 won hier telkens een Toyota en dat is helemaal niet vreemd als je weet dat die wagen als het ware geboren is in Finland. “Tijdens de ontwikkeling heeft die wagen constant op dit soort wegen gereden.”, zegt Thierry Neuville. “De Rally van Finland is een vlakke en heel uitdagende rally. We weten dat in die omstandigheden de Hyundai iets minder tot zijn recht komt. Nu het kampioenschap heel ver weg lijkt, maar mathematisch nog niet voorbij is, kan ik iets meer mijn kans gaan en bevrijd rijden. Maar dat wil niet zeggen dat ik gekke dingen ga doen en grote risico’s ga nemen. Punten pakken en het podium zijn de ambities, al zal dat podium halen geen sinecure zijn.”

© ISOPIX

Aan de bandenkeuze en de positie op de weg zal het niet liggen. Ervaring geeft hier de doorslag. “De bandenkeuze is erg gemakkelijk en echt vegen moeten we hier niet doen. Vandaag hebben we de ritten van zaterdag verkend. Op donderdag verkennen we die van vrijdag en zondag. Zaterdag volgt de ene blinde bocht de andere op. Hetzelfde kan gezegd worden van de jumps. Wanneer je honderd procent op je nota’s kan vertrouwen kan je voluit gaan. Parcourskennis geeft hier de doorslag en dan kan je niet anders dan vaststellen dat de lokale rijders hier in het voordeel zijn. In tegenstelling tot de vorige editie zijn enkel de ritten van zondag dezelfde. Al de rest is nieuw of wordt in tegengestelde richting gereden.”

“Ik hoop dat Ogier blijft”

Tijdens de persconferentie werd er ook gesproken over 2022. Thierry Neuville hoopt dat Sébastien Ogier ook volgend jaar nog deelneemt aan het WK. Want nu het kampioenschap op zijn einde loopt, wordt er volop gespeculeerd over de plannen van Ogier en over de nieuwe WRC’s. “Volgend jaar zijn er heel wat nieuwigheden en start iedereen met een nieuwe wagen. Ik denk dat we van onze kans goed gepositioneerd zijn om opnieuw een vooraanstaande rol in het kampioenschap te spelen”, meent Neuville. “Maar dat hangt natuurlijk af van hoe de nieuwe wagen zich ontwikkelt en hoe de prestaties zijn. Wat Sébastien Ogier betreft verwacht ik binnenkort wel een aankondiging. Hij is de rijder die het moeilijkst te verslaan is, maar ik hoop dat hij blijft. Hij heeft zijn plaats in het kampioenschap. Zonder hem wordt het minder interessant, al zullen er ook andere rijders opstaan die van zich zullen laten spreken en moeilijk te verslaan zijn. Wat hij ook doet, ik zal er volgend jaar nog zijn.”

© AFP

“Ik weet dat ze niet tevreden zijn over mijn uitlatingen”

In aanloop naar de vorige wedstrijd, de Rally van Griekenland, liet Neuville zich erg kritisch uit over de nieuwe wagen. De Belg vertelde toen dat er bij de FIA niemand luistert en dat er niemand de ballen heeft om te reageren. Die kritiek werd door de FIA niet gesmaakt.

Bij de FIA viel de kritiek van Neuville niet in goede aarde. “Ik weet dat ze niet tevreden zijn over mijn uitlatingen, maar ik kan alleen maar zeggen wat ik ervaar. Ik wil eerlijk communiceren over wat ik ervaar tijdens de testen. Ik kan alleen maar zeggen dat ik vandaag nog steeds achter die uitlatingen sta. Misschien wijzigt er nog iets. Er zijn nog een heleboel dingen die nu nog steeds niet duidelijk zijn. Dat maakt de situatie er niet makkelijker op. Voor ons is het ook onbegrijpelijk. Misschien wordt er de komende weken nog wat bijgestuurd. Ik hoop het alvast. Voor andere rijders, vooral de jongere onder hen, is het vervelend om echt te zeggen hoe ze over dit alles denken. Meer ga ik er nu niet over zeggen.”