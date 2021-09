Oudsbergen wil wolf verjagen of achter een omheining. — © TV Limburg

En de wolvenaanvallen laat de burgemeester van Oudsbergen, Marco Goossens, niet onberoerd. Hij vraagt concrete en snelle acties van de overheid om het samenleven met de wolf mogelijk te maken. De burgemeester stelt 15 maatregelen voor die hij zal voorleggen aan de bevoegde minister tijdens het burgemeesteroverleg op dindag 12 oktober. Marco Goossens vraagt een onderzoek om te kijken of het afrasteren van het wolvengebied mogelijk is en spreekt ook over het verjagen van de wolf.

