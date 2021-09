Atalanta klopt Young Boys, Zenit is te sterk voor Malmö op het kampioenenbal

Matteo Pessina (68.) maakte middenin de tweede helft het enige doelpunt in Atlanta-Young Boys. De Italianen zijn voorlopig leider in groep F met vier punten. Young Boys telt er drie. Villarreal en Manchester United, die later op woensdag mekaar treffen, tellen respectievelijk één en nul punten.

In Sint-Petersburg was het Claudinho (9.) die de thuisploeg al snel op voorsprong bracht. Daler Kuzyayev (49.) maakte er kort na de pauze 2-0 van, de Zweden vielen daarna met tien na de uitsluiting van Anel Ahmedhodzic. Tien minuten voor tijd maakte Alex Sutormin (80.) er 3-0 van, Wendel (90+5.) legde diep in de blessure de 4-0 eindstand vast. Zenit komt nu naast Chelsea en Juventus, die later woensdagavond mekaar treffen, aan de leiding in groep H. De drie teams tellen allemaal drie punten, Malmö is puntenloos.