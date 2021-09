Witte tijgerin op slag dood na beet van andere tijger in Pakawi Park

In Pakawi Park in Olmen (Balen) is tijgervrouwtje Awi om het leven gekomen bij een plots incident met een andere tijger. Begin dit jaar overleed haar broer Paka na een infectie. Beide tijgers werden vernoemd naar het park.

Pakawi Park maakte dinsdagnamiddag het trieste nieuws bekend dat tijgerin Awi is overleden. Haar dood is het tragische gevolg van een kort incident met een andere tijger in het verblijf, het mannetje Waka. Awi kwam na een gerichte beet van Waka om het leven.

“Na vijf maanden van zorgvuldige introductiestappen heeft een plotse gebeurtenis geleid tot de dood van Awi”, zegt mede-eigenaar Tommy Pasteels van Pakawi Park. “Vijf maanden geleden zijn Waka en zijn zus Iwa naar hier verhuisd. We zijn toen stap voor stap begonnen met hen te introduceren aan Awi die hier al twee jaar verblijft. Die introductie verliep zoals verwacht heel goed. De tijgers zaten al geruime tijd samen met toegang tot alle delen van het tijgerverblijf en er kwamen steeds meer positieve interacties voor. Tot we een week geleden een spanning merkten tussen vrouwtjes Iwa en Awi. We besloten om de twee vrouwen tijdelijk van elkaar te scheiden en beiden een anticonceptie-implantaat te geven om hun hormonale cyclus onder controle te houden.”

Tijgerin Awi. — © Leen Gevers Photography

Omdat Awi al zo’n implantaat had, moest dat enkel bij Iwa gebeuren. Iwa werd onder narcose gebracht waarbij ook een klein bultje op haar hoofd kon worden opgevolgd. Ondertussen bleef Awi samen met Waka. “Niets had ons doen vermoeden dat Awi ook plots negatief ging reageren naar Waka”, vertelt Pasteels. “De tegenreactie van Waka was heel kort, maar hevig. Onze verzorgers hebben de dieren meteen van elkaar gescheiden, maar door een gerichte beet van Waka was Awi op slag dood.”

Zware klap

Voor de medewerkers van Pakawi Park is de plotse dood van Awi opnieuw een zware klap nadat haar broer Paka begin dit jaar overleed na een infectie. “Het leven in een dierenpark heeft veel weg van het leven in het wild”, zegt Pasteels. “We doen ons uiterste best om zo’n incident te vermijden, maar soms maken we jammer genoeg zo’n situaties mee.”