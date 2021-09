Cyriel Bergmans was een pionier in de plantenteelt. — © familie Bergmans

Assenaar Cyriel Bergmans is afgelopen vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was tot ver buiten de gemeentegrenzen bekend als oprichter en bezieler van Florina, het tuincentrum dat in de jaren tachtig en negentig duizenden plantenliefhebbers naar As lokte. “Vake heeft As op de kaart gezet.”