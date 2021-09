OVERZICHT. Bekijk hier de vaccinatiegraad in het woonzorgcentrum of ziekenhuis in jouw buurt

Voor het eerst krijgt Vlaanderen zicht op de vaccinatiegraad van het zorgpersoneel. Bekijk hier hoeveel verzorgers én niet-verzorgend personeel in het rust- of ziekenhuis in jouw buurt gevaccineerd zijn.

De cijfers komen van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg. In algemene termen ligt de vaccinatie in onze zorginstellingen hoog: ze schommelt rond de doelstelling van 95 procent. Maar niet alle zorginstellingen halen die drempel. Hieronder kan je zien hoe het gesteld is met de woonzorgcentra, de ziekenhuizen en de psychiatrische inrichtingen in jouw buurt.

Bij sommige instellingen zult u geen percentage zien staan, maar een vork waarbinnen de vaccinatiegraad zich bevindt. Dat heeft alles te maken met de privacy van het personeel. Wanneer een absoluut cijfer - zoals 100% - verraadt wie wél en wie niet gevaccineerd is, wordt er gewerkt met een ruimere vork. Verder zijn er per instelling gewoonlijk 3 cijfers die gedeeld worden: een algemene vaccinatiegraad en de opgesplitste cijfers van zorgend personeel en niet-verzorgenden.

Ook zijn er niet voor alle zorginstellingen in Vlaanderen al gegevens gepubliceerd. Dat komt doordat de publicatie van de cijfers op vrijwillige basis is. Momenteel zijn er gegevens van 544 Vlaamse zorginstellingen, wat zo’n 60 procent is van het aantal erkende instellingen. Het Instituut laat weten dat voorzieningen die nu nog geen gegevens hebben ingediend dat later nog altijd kunnen doen. De cijfers zouden maandelijks geüpdatet worden.

Vaccinatiegraad in woonzorgcentra

Vaccinatiegraad ziekenhuizen

Vaccinatiegraad psychiatrische ziekenhuizen