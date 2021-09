Aantal coronabesmettingen in basisonderwijs stijgt, cijfers dalen in secundair onderwijs

Tussen 13 en 26 september hebben 3.835 leerlingen en 372 onderwijspersoneelsleden uit het Vlaams onderwijs positief getest op het coronavirus. Dat komt overeen met respectievelijk 0,32 en 0,22 procent, zo blijkt woensdag uit cijfers van de CLB’s, die Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts bekendmaakte. Opmerkelijk is dat de cijfers in het basisonderwijs stijgen, terwijl de trend in het secundair onderwijs dalend is.

De besmettingen hadden tot gevolg dat in totaal 10.533 leerlingen (0,88 procent) en 417 onderwijspersoneelsleden (0,25 procent) in quarantaine moesten worden geplaatst. Dat zijn er twee keer zoveel in vergelijking met de eerste twee weken van september.

Opvallend is dat de stijging zich sterker toont in de derde week van september. In de vierde week zwakt de stijging weer af.

Er is ook een verschil tussen de onderwijsniveaus. In het basisonderwijs zijn de cijfers gestegen in deze rapporteringsperiode, maar in het secundair onderwijs is er een dalende trend. Dat is het positieve gevolg van de hoge vaccinatiegraad onder de scholieren, stelt de minister. Volgens de meest recente cijfers kreeg al 84 procent van de 12- tot 17-jarigen in Vlaanderen minstens één prik.

“Er zijn veel mensen teruggekeerd van een reis in het buitenland. We hadden dan ook een stijging van de cijfers verwacht na een paar weken school. Hoopgevend is dat het effect van de terugkeerders in de meest recente cijfers afzwakt”, verklaart minister Weyts. “Een maand na de heropening van de scholen is er ook geen grote nieuwe golf gekomen in de ziekenhuizen. De succesvolle vaccinatiecampagne in Vlaanderen biedt duidelijk veel bescherming.”