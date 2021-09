Waarom iedereen het heeft over de Koreaanse Netflixreeks ‘Squid game’

Zo’n hit dat zelfs de mond van de grote baas van Netflix ervan openvalt. Dat is de Koreaanse fictiereeks ‘Squid game’. Het plot is innemend, maar bijwijlen ronduit gruwelijk. Toch is de reeks wereldwijd het best bekeken op de streamingdienst en een van de drukst besproken onderwerpen op sociale media. “Het is zeer herkenbaar en dat maakt het net nog griezeliger”, verklaart Charlotte Gryson van het Korean Cultural Center in Brussel.