Woensdag finishte Jordi Meeus (rechts) nog tweede in de Eurométropole Tour, na Fabio Jakobsen. — © Getty Images

Maar liefst 65 renners debuteren zondag in de Hel van het Noorden. Onder hen ook twee Limburgers: Jordi Meeus (23) en Amaury Capiot (28). Laatstgenoemde klimt bovendien in het zadel voor 55 kilometer dokkerplezier mét botoedeem in het staartbeen.