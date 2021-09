In Hemiksem werd een tiener doodgestoken door een achttienjarige (foto), in Oostkamp is de dader negentien jaar oud. — © BFM

Voor een tweede keer in amper een week tijd is een tiener doodgestoken met een mes. Dinsdagavond in Hemiksem bij Antwerpen, vrijdagavond in het West-Vlaamse Oostkamp. De onderzoeken naar de precieze omstandigheden van de feiten lopen nog, maar in beide gevallen gaat het ook om erg jonge daders: ze zijn 19 en 18 jaar oud. Toeval? Of is er meer aan de hand?