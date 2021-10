Een tuin die ook in de smaak valt bij dieren: onze groenman toont wat je kan zaaien en planten

Met struiken en bomen die bessen en vruchten dragen kan elke tuin een lekker randje krijgen. Tuinvogels zijn een prima indicator. Komen zij veel en vaak op bezoek dan zit het goed, want dan zijn er flink wat bessen om te plukken, noten om te kraken en vruchten om te rapen. Vele vallen overigens ook bij ons in de smaak. Bovendien zijn sommige cultivars nog net wat sappiger, dikker en lekkerder dan de basissoort. We ontdekten het voor u in deze eetbare tuin in Balen-Mol.