Riemst

Vanaf 5 oktober starten de dorpsrestaurants in de gemeente Riemst terug op, na een Corona-pauze van meer dan anderhalf jaar. Op dinsdag 5 oktober is dat in het Parochiaal Centrum van Vlijtingen, op woensdag 6 oktober in het C.O.C.K-lokaal in Kanne en op donderdag 7 oktober in Dienstencentrum De Linde in Riemst.