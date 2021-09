Renster toont ingetapete handen na verkenning van kasseien voor Parijs-Roubaix voor vrouwen: “Bring it on!”

Zaterdag wordt voor de allereerste keer ooit Parijs-Roubaix voor vrouwen gereden. De rensters verkennen daarom dezer dagen massaal de Hel van het Noorden en ondervinden aan den lijve hoe zwaar het is om over die kasseien te dokkeren...

De Nederlandse Emma Boogaard van Team Coop-Hitec Products toonde na haar verkenning haar ingetapete handen: “Tweede verkenning van Parijs-Roubaix achter de rug. Ik rijd met heel veel verschillende gevoelens over die iconische kasseien. Nu al zenuwachtig maar toch vereerd om te starten in de allereerste dameseditie ooit: bring it on!”

Aan haar handen te zien kan ze duidelijk nog wat opsteken van ervaringsdeskundigen als Johan Museeuw en Sven Nys, die in onderstaand artikel duidelijk advies geven: “Laat het sturen over aan je fiets. Als je fiets aangeeft dat de rug van de kasseien te glad ligt, ga dan van de rug af. Probeer in de bochten niet zelf lijnen te zoeken, maar laat je fiets bepalen waar hij naartoe wil. Wie het anders doet, zal makkelijker vallen.”

(vml)