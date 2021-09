BS Atheneeke gaat voor een goede planeet

Op 24 september bracht de vzw GoodPlanet een bezoekje aan GO! BS Atheneeke in Tongeren. De leerlingen van de 1ste graad namen deel aan de workshop 'Opgeruimd staat netjes'.

Tijdens deze interactieve workshop luisterden de leerlingen naar een spannend verhaal over Bert en Bieke, twee ondernemende eekhoorns. Op een dag vindt Bert een bordspel tussen het afval dat in het bos gedumpt werd. Wat een prachtig cadeau voor mijn vriendinnetje Bieke, denkt Bert. Maar dan ontdekt Bert dat er een pion ontbreekt. Bert, Bieke en hun vrienden beleven spannende avonturen op zoek naar de ontbrekende pion.Dit verhaal loopt als een rode draad doorheen de workshop. Leerlingen filosoferen, rangschikken cadeautjes en houden een echt ‘repair café’. Tot slot werden de leerlingen uitgedaagd om te bedenken hoe ze dit in hun eigen leven kunnen toepassen. Via deze workshop leerden de leerlingen hoe ze spullen waar iets aan ontbreekt en/of mankeert niet zomaar moeten weggooien. Je kan ze misschien wel herstellen. Het verhaal van Bert en Bieke moedigt de leerlingen aan om afval te voorkomen en te kiezen voor tweedehands of duurzame materialen met weinig verpakking.