Twee op twee voor Molano in Ronde van Sicilië

Juan Sebastián Molano (UAE Emirates) heeft na de eerste ook de tweede etappe in de Ronde van Sicilië (cat. 2.1) op zijn naam gebracht. De Colombiaan haalde het na 173 kilometer van Selinunte naar Mondello in de sprint voor de Italianen Matteo Moschetti en Jakub Mareczko.

Hij verstevigt zijn leidersplaats in het klassement. Stefano Gandin, Emerson Oronte, Niccolò Salvietti, Giacomo Cassarà, Eric Paties Montagner en Txomin Juaristi kozen voor de vroege vlucht van de dag. Maximaal fietsten ze 4:20 bij elkaar, in het peloton werkte UAE Team Emirates voor leider Molano om de voorsprong onder controle te houden. Juaristi spartelde het langst tegen, maar ook hij bleek niet opgewassen tegen het peloton waar UAE Team Emirates versterking had gekregen van Team DSM en Movistar. Ondanks nog enkele late uitvallen, onder meer van Marc Soler en Simone Velasco, zou er gesprint worden om de zege. Molano toonde zich voor de tweede dag op rij de snelste en diept zijn voorsprong in het klassement verder uit naar 14 seconden bonus op de tweede in de stand, de Italiaan Filippo Fiorelli.