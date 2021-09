Piepjonge Olav Kooij spurt naar zege in Ronde van Kroatië, Menten finisht zevende

Olav Kooij heeft woensdag de tweede rit in de Ronde van Kroatië (2.1) gewonnen. De Nederlander van Jumbo-Visma haalde het na 187 kilometer van Slunj naar Otocac in de sprint voor de Israëliër Itamar Einhorn en de Australiër Kaden Groves. Onze landgenoot Milan Menten finishte als zevende.

Kooij neemt ook de leiderstrui over van de Duitser Phil Bauhaus, die de openingsrit won. Hij heeft zes seconden voor op Bauhaus en tien op Einhorn.

Nadat met Jaime Castrillo van Equipo Kern Pharma op 15 kilometervan het einde de laatste vluchter werd opgeraapt, bereidde het peloton zich voor op de sprint. Jumbo-Visma zette een mooie treintje op en lanceerde Kooij perfect. Hij rondde het ploegwerk af en sprintte naar de zege.

Voor de 19-jarige Kooij, die sinds februari voor de profs van Jumbo-Visma rijdt, is het zijn tweede profzege in zijn carrière. Eerder won hij in 2020 een rit in de Settimana Internazionale Coppi é Bartali. Kooj behaalde vorige week nog de bronzen medaille in Leuven tijdens het WK voor beloften.