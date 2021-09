Vaccinatie met Johnson & Johnson opgeschort in Slovenië na dood jonge vrouw

Slovenië heeft woensdag uit voorzorg het gebruik opgeschort van het coronavaccin van Johnson & Johnson. Die beslissing viel na de dood van een twintigjarige vrouw. Het is voorlopig onduidelijk of er een verband is tussen de coronaprik en het overlijden.

“We stoppen tijdelijk totdat alle details in verband met deze zaak zijn opgehelderd,” zo heeft minister van Volksgezondheid Janez Poklukar meegedeeld aan verslaggevers in Ljubljana.

Volgens Bojana Beovic, die aan het hoofd staat van de expertengroep die de regering adviseert, “zou er een ongewenst verband kunnen zijn tussen het sterfgeval en de vaccinatie”.

Sloveense media hadden eerder het overlijden gemeld van een twintigjarige vrouw die maandag in ernstige toestand in het ziekenhuis werd opgenomen, enkele dagen nadat zij een dosis van het eenmalige vaccin van Johnson & Johnson had gekregen. Ze stierf in de nacht van dinsdag op woensdag aan een hersenbloeding en bloedstolsels.

In Slovenië gaat op vrijdag 1 oktober een vaccinatieplicht voor ambtenaren in, waardoor het aantal vaccinaties nu wordt opgevoerd. Momenteel is slechts 47 procent van de Sloveense bevolking ingeënt, wat een van de laagste vaccinatiegraden is binnen de Europese Unie.