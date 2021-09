Kylie Jenner brengt verzorgingslijn uit voor baby’s

Kylie Jenner (24) heeft haar imperium uitgebreid met een verzorgingslijn voor baby’s, simpelweg Kylie Baby genaamd. De Amerikaanse realityster en zakenvrouw, momenteel zwanger van haar tweede kindje, voorziet in haar collectie onder meer in shampoo, conditioner, lotion, handdoeken en haarborstels voor je mini.

Naar eigen zeggen kreeg Kylie Jenner het idee voor een babycollectie omdat de huid en de haartjes van haar driejarige dochter, Stormi, specifieke noden hebben. Van daaruit startte ze haar zoektocht naar passende producten. “Als nieuwe mama was ik nieuwsgierig welke middeltjes het best zouden werken voor mijn dochter”, vertelt Jenner in een recent interview aan Refinery29. “Ik wilde een lijn lanceren met formules die zacht genoeg zijn en voor alle huid- en haartypes.”

Sinds dinsdag is de lijn, die met behulp van scheikundige experts tot stand kwam, een feit en (online) te koop. De producten bevatten uitsluitend natuurlijke ingrediënten, dus geen parabenen, sulfaten of siliconen, en zijn helemaal veganistisch. En als we Jenner mogen geloven, trakteert ze haar dochtertje op wellnessmomentjes met haar eigen gamma.

“Ik begin met een paar druppeltjes badschuim in het bad. Vervolgens was ik haar haartjes met de shampoo, gevolg door een laagje conditioner om haar lokken vlot te kunnen ontwarren. Eindigen doe ik met de hydraterende lotion uit de collectie, waardoor haar huid babyzacht wordt.”

Kylie Baby, ook in ons land te koop vanaf 18,99 (exclusief taksen en verzendkosten) via deze site.