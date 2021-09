Slachtoffer fietsdiefstal krijgt gestolen fiets terug op verjaardag

Hasselt

Een vrouw heeft op haar verjaardag haar gestolen koersfiets teruggekregen. De feiten gebeurden zondag. De politie Limburg Regio Hoofdstad kreeg de melding dat er een koersfiets van het merk Eddy Merckx in de Hovenstraat - vlakbij de UHAsselt - was gestolen. De verdachte werd aan de hand van camerabeelden geïdentificeerd en verhoord. De koersfiets werd teruggevonden en terugbezorg aan het slachtoffer die net die dag jarig was. mm