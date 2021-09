Spanning tussen Fransen en Britten over visserijrechten loopt opnieuw hoog op

In Frankrijk wordt bijzonder boos gereageerd op de beslissing van de Britse overheden om maar een beperkt aantal Europese vissersboten meer toe te laten in hun wateren. De Franse vissers staan klaar om “ten aanval te trekken tegen Saint Helier”, de hoofdplaats van het Britse kanaaleiland Jersey, zegt een sectorverantwoordelijke. De Franse minister van Europese Zaken Clément Beaune zegt niet te twijfelen over “vergeldingsmaatregelen”.

Het Britse departement voor Leefmilieu (DEFRA) maakte dinsdag bekend dat slechts 12 van de 47 kleine Franse vissersboten (minder dan 12 meter) die een licentie hadden aangevraagd om in Britse wateren te vissen, er effectief een gaan krijgen. De Franse minister van Maritieme Zaken, Annick Girardin, zei meteen dat de Britten hun verplichtingen in het kader van het handelsakkoord na de Brexit niet nakomen en beschuldigde hen ervan de Franse visserijsector “te gijzelen voor politieke doeleinden”. Beaune waarschuwde voor “vergeldingsmaatregelen”.

Woensdag kwam daar het nieuws bovenop dat de autoriteiten van Jersey slechts 64 licenties aan Franse vissersboten toekennen, op een totaal van 170 aanvragen. 31 andere vissers krijgen wel een tijdelijke licentie die hen meer tijd moeten geven om aan te tonen dat ze in het verleden al vaker in Britse wateren visten. Die voorwaarde om aan een licentie te geraken vormt een cruciaal onderdeel van het handelsakkoord dat het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie vorig jaar overeengekomen zijn. Volgens Jersey wordt nu een “pragmatische en redelijke aanpak” gehanteerd, die zelfs verder gaat dat de gemaakte afspraken.

Maar zo zien de Fransen dat niet. Volgens Dimitri Rogoff, die voorzitter is van een Normandische sectororganisatie, nemen de vissers opnieuw Saint Helier in het vizier. In mei werd de hoofdplaats en belangrijkste haven van Jersey door tientallen Franse vissersboten geblokkeerd - ook toen uit onvrede met de toegekende visserijrechten en de extra voorwaarden die de Britten zouden opleggen. De Britse regering reageerde toen door twee marineschepen te sturen, de Franse regering dreigde ermee de stroomtoevoer naar Jersey af te sluiten. Het Britse eiland ligt op een twintigtal kilometer voor de Franse kust en haalt 95 procent van zijn elektriciteit uit Frankrijk.

Onvrede over AUKUS

Afspraken over de visserijsector stonden vorig jaar centraal tijdens de onderhandelingen over een post-brexitakkoord. Het opnieuw controleren van de eigen territoriale wateren was voor de Britten een absolute must, terwijl Frankrijk, België en enkele andere Europese lidstaten vooral bezorgd waren - en zijn - om de toekomst van hun visserijsector.

Ook nu weer “schaart Frankrijk zich uiteraard aan de zijde van zijn vissers”, zei regeringswoordvoerder Gabriel Attal woensdag na een ministerraad. “We werken verder met de Europese Commissie en zullen ook de vergeldingsmaatregelen onderzoeken die genomen kunnen worden als het (handels)akkoord niet wordt gerespecteerd”, zei hij.

De Frans-Britse spanningen voegen zich toe aan de onvrede van de Fransen over AUKUS, de militaire alliantie die het VK gevormd heeft met de Verenigde Staten en Australië. Dat de drie landen zulke afspraken hadden gemaakt, kwam als een verrassing voor de hele Europese Unie, maar voor Frankrijk kwam daar nog eens bovenop dat Australië de aangekondigde aankoop van Franse duikboten schrapte.

De Europese Commissie is intussen volop nieuwe gesprekken met de Britse regering aan het voorbereiden, maar dan wel over het Noord-Ierse protocol. Dat bevat afspraken voor de handel tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland, dat na de Brexit tot de Europese interne markt is blijven behoren, maar de Britten zeggen dat het protocol hun handel te veel belemmert. Volgens het persagentschap Bloomberg zal de Commissie in oktober concrete voorstellen op tafel leggen om de problemen op te lossen en kijken Brussel en Londen tegen weken van onderhandelingen aan. Mogelijk vinden ze dan ook een werkbare oplossing voor de visserijrechten.