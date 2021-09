Dior brengt bokspakjes naar de catwalk

De modeweek in Parijs draait op volle toeren. Dinsdag was het de beurt aan het Franse luxelabel Dior om te tonen wat het in petto heeft voor komende lente en zomer. Sportieve en kleurrijke outfits spelen straks de hoofdrol, zo toonden de modellen op de catwalk.

Dat we mogen knallen met kleur, vindt hoofdontwerper Maria Grazia Chiuri. Zij ontwierp voor komend voorjaar een reeks pakjes die veel weg hebben van professionele bokstenues in satijn. Van feloranje tot vurig rood en kanariegeel: de ensembles bestaan uit een cropped bloesje, bomber jack of cape en een knielange, losse short met brede elastiek rond de heupen. Om de stoere look uit de boksring naar het straatbeeld te brengen, kiest Chiuri voor een combinatie met – hoe kan het ook anders? – lange combatboots.

© Isopix

De boksoutfits zijn één ding, een boxy snit is iets anders. De snedige, bijna vierkanten afwerking van de stuks komt terug in andere, even kleurrijke, creaties voor het komende (voor)jaar en krijgen op die manier een retrotoets mee. Ook color blocking – een trend waarbij twee of meerdere strak afgelijnde kleurvlakken samenkomen in hetzelfde ontwerp – lijkt helemaal terug.