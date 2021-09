YouTube gaat alle misleidende informatie over vaccinatie bannen

Videoplatform YouTube gaat video’s verwijderen die verkeerde informatie bevatten over alle mogelijke vaccins. Eerder deed de site dat al voor alles dat te maken had met valse informatie over coronavaccins.

Vanaf woensdag zal YouTube, dat onderdeel is van Google, geen video’s meer toelaten waarin valse informatie wordt verspreid over vaccins. Met die nieuwe maatregel doelen ze op alle vaccins die er momenteel al zijn. Valse informatie rond de Covid-19-vaccins werd vorig jaar al gebannen. Daardoor werden er toen 130.000 video’s verwijderd. In totaal werden er al 1 miljoen video’s verwijderd die foute informatie verspreidden over het coronavirus.

Volgens Matt Halprin, hoofd vertrouwen en veiligheid binnen YouTube, zegt dat valse informatie over vaccins een globaal probleem is en aangewakkerd werd door de valse claims over de coronavaccins. Content waar YouTube komaf mee wil maken, zijn bijvoorbeeld video’s waarin valselijk beweerd wordt dat het vaccin voor mazelen, de bof en rubella (het BMR-vaccin) voor autisme zou zorgen. Maar de maatregel zou bijvoorbeeld ook gelden voor video’s die beweren dat vaccins zouden kunnen zorgen voor kanker en onvruchtbaarheid of dat ze microchips zouden bevatten.

Halprin legt wel uit dat persoonlijke getuigenissen over vaccins, discussies over vaccinatiebeleid of historische verwijzingen naar mislukte vaccinatieprogramma’s wel nog steeds toegelaten zijn onder de nieuwe regel, zolang de content geen brede valse informatie bevat of geen aarzeling voor vaccinatie promoot. (sgg)