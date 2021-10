Mag je amandelmeel vervangen door kokosmeel of amandelpoeder? Sandra Bekkari legt uit

Amandelmeel, hazelnotenmeel, cashewnotenmeel … Wat als je dat nu net niet in huis hebt? Mag je het ene door het andere vervangen? En wat is het verschil? Sandra Bekkari weet raad.

• “Staat er in een bakrecept amandelmeel en heb je enkel hazelnootmeel in de voorraadkast? Het ene notenmeel door het andere vervangen is een redelijk veilige gok. Instinker: kokosmeel. Een kokosnoot is een steenvrucht. Dus ook het meel van de kokosnoot lijkt in niets op notenmeel. Kokosmeel is heel vezelrijk en droog. Ik gebruik het soms in bakrecepten, maar nooit als vervanger voor bijvoorbeeld amandelmeel.”

• Amandelpoeder of amandelmeel? “Twee namen die vaak door elkaar gebruikt worden. Let in de winkel op de prijs. Amandelen zijn prijzig en amandelmeel dus ook. Spot je amandelmeel dat opvallend goedkoper is dan de andere pakjes? In de plaats van de amandel volledig te vermalen tot meel, wordt er bij zulke budget-amandelpoeders eerst de olie uitgeperst. Het resultaat is een droger amandelmeel. Gebruik je dit poeder, voeg dan zeker wat extra olie toe aan het beslag.”